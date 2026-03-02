3月1日放送のTOKYO FM『杉浦太陽・村上佳菜子日曜まなびより』にて、杉浦太陽が次女の初節句について話した。【関連】杉浦太陽、次女の成長報告&微笑ましい親子の時間を明かす「すごい幸せね」番組冒頭、“雛祭り”の話題になると、杉浦は「うちの第5子が初節句です。女の子なんで」「だから、長女の時からの雛人形は長女用にしようと思って、もう1個買いました」と明かした。その上で、「最近の雛人形さ、小っちゃいの。コ