アーセナルの指揮官ミケル・アルテタはプレミアリーグ第28節チェルシー戦の後、スペイン代表GKダビド・ラヤを絶賛した。アーセナルはこの試合、ウィリアム・サリバとユリエン・ティンバーが得意のセットプレイから得点し、2-1でチェルシーを撃破。ロンドンダービーを制した。そんなこの試合でも素晴らしい活躍を見せたのがアーセナルの守護神だ。前半ATにピエロ・インカピエの不運なオウンゴールで失点を許してしまったが、その直