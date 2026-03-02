日本航空（JAL）は、2026年3月期の通期業績予想を上方修正した。売上収益は2兆円（前回発表比230億円増）、財務・法人所得税前利益（EBIT）は2,050億円（同50億円増）、純利益は1,230億円（同80億円増）を予想する。また、配当予想も期末配当を1株あたり50円（同4円増）とし、通期配当を同96円に引き上げた。