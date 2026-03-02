イラン情勢を受け、中東と日本を結ぶ航空便や中東経由でヨーロッパを旅行する観光客に影響が出ています。日本航空は2日、先週2月28日土曜日から欠航している羽田とカタールのドーハを結ぶ定期便について、今月7日までの羽田出発便と、9日までの到着便を欠航すると発表しました。その後の運航については状況をみて判断するとしていますが、長期化も懸念されています。一方、日本とUAEのドバイを結ぶエミレーツ航空、アブダビを結ぶ