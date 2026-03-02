◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの先発クリーンアップは「３番・中堅」が鈴木誠也（カブス）、「４番・一塁」が村上宗隆（ホワイトソックス）、「５番・左翼」が吉田正尚（レッドソックス）とメジャーリーガー３人が先発した。２３年の強化試合、ＷＢＣで大谷翔平（エンゼルス）、吉田正尚（レッドソックス）の２人がクリーンアップを打ったことはあるが、３人は侍ジャパンでは初。