女優の宮沢りえが最新ショットで大人の魅力を披露した。ボッテガ・ヴェネタのイベントに参加した宮沢は２日に自身のインスタグラムを更新。肩やデコルテが全開となったノーショルダーの黒のドレス姿を披露。ブランドについて「魅力的で、まさに究極の芸術だと感じます。」と英語で感想をつづった。この投稿には多数のいいねが寄せられている。宮沢は一般男性と結婚し１女をもうけるも２０１６年に離婚し、１８年３月に元Ｖ