ザ・ドリフターズの加藤茶さん（83）が1日、妻の加藤綾菜さん（37）とともに出版社が主催するトークイベントに登場。結婚から15年を振り返りました。2人が登場したのは、トークセッションやワークショップなど、数多くのコンテンツ体験から、自分に本当に合うモノやサービスに出合い、自分自身をいつくしむ“ご自愛投資”のイベントです。結婚してから何度も病を経験した茶さん。綾菜さんは健康を意識した料理を勉強したそうで、「