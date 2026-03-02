ボートレース児島のＧＩ「児島キングカップ開設７３周年記念競走」が２日に開幕した。木村仁紀（３３＝滋賀）は初日３Ｒ、吉田拡郎が５コースからまくり一撃で１Ｍ制圧すると大外からその展開を捉えバック３番手。そのまま３着を守り切ってゴールした。タッグを組む２６号機については「１Ｍは進んでいたし悪くはない。直線もタイムは出ていなかったけど、そんなに行かれるようなことはない。もう少し体感が欲しいけど、このま