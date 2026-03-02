福井県小浜市で行われた「お水送り」で、遠敷川に「お香水」を注ぐ住職＝2日夜福井県小浜市で2日、奈良・東大寺二月堂の行事「お水取り」へ若狭地方の清水を届ける神事「お水送り」が行われた。小浜市の遠敷川に「お香水」を注ぐと、地下を通って東大寺の「若狭井」に湧き出ると言い伝えられ、春の訪れを告げる伝統行事となっている。時折雨が降る中、小浜市の神宮寺境内では大護摩がたかれた。その後白装束の僧侶や観光客は、