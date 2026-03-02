2.5次元アイドルグループ・いれいすの‐hotoke‐さんが22日、東京・豊洲PITにて2度目となるワンマンライブ『-hotoke-2ndワンマンライブ 転生したらSSR水色天使でライブクエストきんきゅう発生！？ 〜君の"好き"と"笑顔"でぼくはさいきょうになれるんだ〜』を開催。多彩な表現で“いむいむワールド”を描き出しました。2月4日にリリースされた2ndソロアルバム『ほとけのあるばむ2!!』に宿された「好きなものを好きと言っていい」「