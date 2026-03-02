解けると爽快！ 1分以内の正解を目指せ「ひらがなクイズ」！今回は、日本の地名や日常の楽しみが詰まった4つの言葉が登場します。頭の中で1文字ずつ当てはめて、しっくりくる響きを探してみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□しふく□□し□□ぜしず□□ヒント：ついつい食べてしまう甘いものとは？答えを見る↓↓↓↓↓正解：おか正解は「おか」でした。▼解説