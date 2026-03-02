家族みんなで溺愛していた猫を失ったあと、家の中から笑顔が消えてしまった--。そんな日々が続く中で、もう一度猫と暮らすという選択は、簡単なものではありません。それでも、小さな兄弟猫との出会いは、少しずつ心に灯をともしていきました。本記事では、『猫は奇跡』（佐竹茉莉子・著／辰巳出版）より一部抜粋し、悲しみと向き合いながら歩き出した一家の再生の物語を紹介します。【写真まとめ】愛猫を亡くし笑顔が消えた一家に