Photo: 武者良太 約49グラムのメガネに、全部入りですよ。ガジェット界のなかで極めてHotなトピックスといったら、今はスマートグラス。特にAR/XRグラスとも呼ばれるディスプレイグラスと、AIのフロントエンドデバイスとなるAIグラスが人気です。そしてこの度、XRグラスでありAIグラスでもある「Rokid スマートAIグラス」が日本上陸しました。おめでとうございます。最先端メガネを知りたい