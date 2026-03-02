大谷、誠也、村上、吉田は計11打数2安打■オリックス 4ー3 日本（2日・京セラドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームで行われたオリックスとの強化試合で3-4で敗れた。メジャー組が合流後初実戦となり、大谷翔平投手ら豪華な打線を組んだものの、相手投手陣の前に苦戦を強いられた。試合後、井端弘和監督がテレビインタビューに応じ、選手たちの状態や次戦に向けた意気込みなどを語った。この日は「2番・指名