大谷、誠也、村上、吉田は計11打数2安打■オリックス 4ー3 日本（2日・京セラドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は2日、京セラドームで行われた「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」オリックス戦で3-4で敗れた。2番から大谷翔平、鈴木誠也、村上宗隆、吉田正尚とメジャー組を並べた豪華オーダーだったが、今ひとつ、つながりを欠いた。オリックスの寺西成騎、田嶋大樹のリレー