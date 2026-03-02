パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda」は2026年2月16日、20〜59歳の正社員男女を対象とした「転職理由についての調査」の結果を発表した。30代、「尊敬できる人がいない」の順位が上昇今回の調査によると、30代では「給与が低い・昇給が見込めない」が39.6%で最多となった。次いで、前回調査の9位から順位を上げたという2位が「尊敬できる人がいない」23.0％、3位が「スキルアップしたい」22.8％となった。ほかに、「ハ