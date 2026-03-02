福岡県警飯塚署は2日、飯塚市枝国付近の道路上で同日午後3時ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ男から「アメあげる」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30〜40歳くらい。帽子や眼鏡などは着用しておらず、白色の軽自動車に乗って走り去ったという。