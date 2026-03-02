◇強化試合オリックス―侍ジャパン（2026年3月2日京セラＤ）オリックスが侍ジャパンとの強化試合に勝利した。序盤から打線が機能した。初回から侍ジャパン・先発の菊池に襲いかかり1死一、三塁で杉本の中前適時打で先制。続く森も右前にはじき返し、その後も守備の乱れもあって3点を先取した。投げては先発の寺西がメジャー組の試合出場解禁となった侍ジャパン打線相手に快投。初回は大谷を左飛に仕留めるなど無失点で