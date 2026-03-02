イランからの報復攻撃が続く中、イスラエルに滞在していた日本人5人が陸路で隣国のヨルダンに退避しました。外務省によりますと、日本時間の2日午後9時すぎ、イスラエルからの退避を希望していた日本人5人がバスで隣国ヨルダンの首都アンマンに到着しました。退避はイスラエルとヨルダンにある日本大使館の支援によって行われたもので、外務省はイランに滞在する日本人についても退避を希望するか意向を確認しています。