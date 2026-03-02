◇2026WBC強化試合 オリックス 4-3 侍ジャパン(2日、京セラドーム)大谷翔平選手らMLB組がスタメン出場した侍ジャパンでしたが、オリックスの前に敗戦しました。先発した菊池雄星投手は初回、オリックス打線に4安打を集められると守備の乱れも重なって3失点。いきなりビハインドを背負います。打線は2番から大谷選手・鈴木誠也選手・村上宗隆選手・吉田正尚選手とMLB組が並びましたが、オリックス投手陣の前に4回までひとりのランナ