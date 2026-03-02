ボートレースびわこの「びわこヴィーナス！第６回酒処京都新京極スタンド杯」が３日に開幕する。深尾巴恵（３３＝静岡）がエース６５号機を引き当てた。２連率４８％、１１優出３?。「よく分からないけど、みんながいいと言ってたのでいいと思います。ペラはそのままです。起きたらいい感じで進んでくれる」と好素性機のパワーの片りんを感じていた。好きなコースは「６枠ですね。インが得意でないのもありますが。初勝利も