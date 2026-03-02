ボートレース尼崎の「ダイスポカップ」が２日に開幕した。地元の照屋厚仁（４１＝兵庫）は初日９Ｒ、インから手堅く先マイして１着。ただ「１Ｍ軽快やったのに周回ごとにおかしくなった。雨予報で調整を失敗してたのかな」と仕上げ途上。それでも「足は中堅上位くらいはあると思う」と機力自体には好感触だ。２月の当地前回戦では同じ兵庫支部の同期・田路朋史が優出。「田路に負けんように頑張ります」と闘争心を燃やして