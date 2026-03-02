チームみらい（安野貴博党首）の高山聡史幹事長は２日、衆院予算委員会で初めて質疑を行い、高市早苗首相と論戦を繰り広げた。衆参本会議場では、タブレットの持ち込みはできないが、委員会では持ち込み可。高山氏はタブレットを見ながら高市首相に対し、「わが国の成長産業へのリスクマネーの供給規模は、アメリカやヨーロッパと比較して著しく小さいです。リスクマネー供給拡大をどう位置づけるか、具体的な道筋をお示して