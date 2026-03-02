◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）オリックスが投打で見せ場をつくり、連続世界一を狙う井端ジャパンに快勝した。この結果を受け、ＳＮＳではオリックスファンが大盛り上がり。「まずいこのままではオリックスが世界一になってしまう」「オリックス流石に強い、世界一あるな」「オリックスが世界一ってことか」「オリックスつよ…！？ｗ」など、喜びの声があふれた。流れを呼び込んだのは、開