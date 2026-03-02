ボートレース尼崎の「ダイスポカップ」が２日に開幕した。木下大将（４０＝福岡）は初日９Ｒ、６コースから最内を差してバック５番手も道中追い上げて３着に食い込んだ。「思ったより出足は良さそうでした。回ってから押してる感じがありました。直線は他と変わらないくらい。尼崎にしては乗りづらさもあまり感じなかった」と出足中心に手応えは上々だ。予選３日間のベスト６が優勝戦進出という短期決戦だけに６号艇での３着