◆ＷＢＣ強化試合オリックス４―３日本（２日・京セラドーム大阪）侍ジャパンがオリックスに敗れた。大谷翔平（ドジャース）らメジャー組の出場が解禁されたが、チームは７安打に終わった。先発・菊池雄星（エンゼルス）は初回に４安打を浴びるなど、一挙３失点。マウンドでは首をひねる場面も見られたが、２回以降は無失点に抑えた。４回６安打３失点（自責２）、２奪三振で最速は１５６キロ。本大会では１次ラウンド２戦目