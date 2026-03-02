◆ＷＢＣ強化試合オリックス―日本（２日・京セラドーム大阪）オリックス・山崎颯一郎投手が５番手で８回に登板。侍打線を相手に１イニングを１安打１失点だった。先頭の牧を歩かせたが、続く源田を左飛、牧原を右飛と立て直した。だが、オリックスのチームメートでもある若月に１４７キロ直球を右中間に運ばれる適時二塁打で、２点差に詰め寄られた。それでも、最後は代打・中村を左飛に打ち取り、追加点は許さなかった。