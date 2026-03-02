本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 3/2（月） EUR/USD 1.1660（11.0億ユーロ） 1.1665（6.43億ユーロ） 1.1700（6.81億ユーロ） 1.1750（23.0億ユーロ） 1.1800（24.0億ユーロ） USD/JPY 157.00（6.63億ドル） GBP/USD 設定なし ユーロドルは1.1660、1.1750、1.1800に大規模設定、1.1700と1.1665にも設定あり ドル円は157.00に中規模のピンポイント設定