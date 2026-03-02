◇強化試合侍ジャパン3―4オリックス（2026年3月2日京セラD）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は2日、強化試合・オリックス戦（京セラドーム）を行い、大谷翔平投手（31＝ドジャース）らメジャー組がスタメンに名を連ねたが3―4で敗れた。メジャー組が投打に出場した最初の試合。打線では2番・大谷から5番・吉田までメジャー野手を4人並べたが、安打は5回の吉