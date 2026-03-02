◇女子アジア杯1次リーグA組イラン0―3韓国（2026年3月2日オーストラリア・ゴールドコースト）緊迫する中東情勢で渦中のイランは黒星発進となった。母国が米国とイスラエルによる攻撃にさらされている中で行われた1次リーグ初戦。世界ランキング68位のイランは同21位の韓国と対戦した。前半は0―1で踏ん張ったが、後半14分にPKで追加点を許し、同30分の失点で0―3と突き放されると、そのまま敗れた。ボール保持率で21