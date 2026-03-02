取材に応じる日本維新の会の中司幹事長＝2日午後、国会日本維新の会の中司宏幹事長は2日、衆院議員の定数削減法案を巡り、与野党協議で選挙制度改革の結論が出ない場合は、比例代表の45だけを自動的に削減する方向で党内調整すると明らかにした。提出時期は「できるだけ速やかにと考えている。与党で話をしたい」と国会内で記者団に述べた。政権幹部は法案に関し、自民党と維新による党首会談の週内開催を検討していると明らかに