水戸市のアパートで昨年１２月３１日、住人のネイリスト小松本遥さん（３１）を殺害したとして殺人罪で起訴された元交際相手の大内拓実被告（２８）について、茨城県警は２日、ストーカー規制法違反容疑で再逮捕した。小松本さんの車に位置情報を特定できる紛失防止タグを取り付けたとされ、県警は殺害のためにタグで居場所を確認した可能性もあるとみている。発表によると、大内被告は昨年１２月２８〜３１日、小松本さんの自