バルセロナは1日、ポーランド代表FWロベルト・レバンドフスキの負傷を発表した。2月28日に行われたラ・リーガ第26節でバルセロナはビジャレアルをホームに迎えた。後半22分から出場したレバンドフスキは3-1で迎えた45+1分に勝利を決定付けるダメ押しゴールをゲット。4-1の勝利に貢献したものの、この試合中に負傷していたという。クラブによると、レバンドフスキは検査の結果、左眼窩骨折と診断されたようだ。この結果、次戦