3月9日放送の「しゃべくり007」はSnow Man佐久間大介＆小沢仁志年の差30歳の昭和平成コンビが登場！佐久間・葛西＆小沢・新宿…地元を語り尽くす!!さらにSnow Man佐久間の母&兄&弟がサプライズ出演!!