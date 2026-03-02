県内の多くの高校では1日、卒業式が行われました。 長崎市の高台にある県立長崎東高校では、交通事情を踏まえて平日の3月2日に卒業式を開催。 生徒たちが旅立ちの日を迎えました。 ■高校生平和大使「日常会話で平和について話せるクラスだった」／県立長崎東高校 3年生260人が卒業を迎えた、県立長崎東高校。 式では保護者や在校生が見守る中、田川 耕太郎校長から、一人ひとりに卒業証書が手渡されました。 （長