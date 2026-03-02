スマートフォン向け恋愛シミュレーションゲーム「恋と深空」の公式Xが2日に更新され、登場キャラクター「レイ」役の声優・佐藤拓也が契約期間満了に伴い、双方合意のもと今年6月7日をもって降板すると発表した。ゲームの公式Xで「平素より、『恋と深空』をご愛願賜りまして厚く御礼申し上げます。この度、レイ役として出演していただいております佐藤拓也さんにつきまして、契約期間満了に伴いまして双方合意のもと、2026年6月