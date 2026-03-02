「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合」（読売新聞社など主催）が２日始まり、日本代表「侍ジャパン」は京セラドーム大阪でオリックスと対戦した。強化試合は３日も予定されており、日本は同球場で阪神と対戦する。立ち上がりに不安３４歳で日本代表初登板となった先発の菊池が立ち上がりに不安を残した。ボール先行から痛打されるパターンで一回に集中