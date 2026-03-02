小学館は２日、漫画アプリ「マンガワン」の連載「星霜の心理士」で原作を担当している八ツ波樹氏が、「週刊少年ジャンプ」（集英社）の漫画「アクタージュ」（２０２０年に連載打ち切り）原作のマツキタツヤ氏と同一人物だと発表した。この人物は２０年、強制わいせつの罪で有罪判決を受けていた。「星霜の心理士」の更新は一時停止する。マンガワンの連載「常人仮面」の原作者起用問題を受けて社内で検証を進めていた中、発覚