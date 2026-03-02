ひとり分でも買いやすいサイズの総菜や、食材のバラ売りでの販売に力を入れているスーパーが、いま都市部を中心に増えています。さらに、ひとり客をターゲットにした戦略は、飲食店にも広がっています。■卵は1個から、納豆もバラ売り「夜ご飯にちょこっと付け足したい」「ひとり分の食材を買いたい」そんな、かゆいところに手が届くスーパーがいま、増えています。記者「総菜もちょこっとですね」群馬県伊勢崎市に先週オープンし