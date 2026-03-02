与党側は、来年度予算案の衆議院での採決に向けて、今月13日に締めくくりの質疑を行うことを野党側に提案しました。この提案では3日の審議以降、13日まで高市首相の予算委員会への出席が予定されていません。そのため野党側は「あまりに乱暴」「イラン情勢が緊迫する中高市首相が直接答弁することが必要」などと強く反発しています。野党側は提案の白紙撤回を求めていますが、協議は平行線のままです。