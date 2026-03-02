住民らが寄贈したひな人形＝２日、幸区日吉合同庁舎桃の節句に合わせ、地域で大事にされてきたひな人形が幸区日吉合同庁舎（川崎市幸区）で展示されている。きらびやかな衣装に包まれた７５体が来庁者の目を楽しませている。６日まで。人形は「地域の子どもたちに喜んでもらいたい」と昨年度に続き、住民らが寄贈。本年度は２セット（人形３０体）が寄せられたという。庁舎一角にずらりと並んだ華やかな姿は圧巻で、親子連れら