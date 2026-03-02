【DMM GAMES CONNECT#6】 3月2日 公開 EXNOAが運営するDMM GAMESは3月2日、公式YouTubeにてDMM GAMES情報番組「DMM GAMES CONNECT＃6」をプレミア公開した。 今回の「DMM GAMES CONNECT」では過去最大タイトル数を紹介。人気タイトル、新作の紹介やキャンペーン情報、ゲーム内アイテムがもらえる番組限定のシリアルコードなどが公開された。 【【DMM GAMES CONNECT】新作