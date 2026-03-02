いきものがかりが、3月11日に発売する新解釈コラボレーションアルバム第二弾『いきものがかり meets 2』の収録内容が発表された。いきものがかりの楽曲を主人公に新たなアーティスト、解釈、ストーリーに出会う場としてはじまった「いきものがかり meets」。第二弾となる今作にはJUJU、モノンクル、にしな、友成空、礼賛、NAYEON（TWICE）、紫 今、スキマスイッチ、なきごと、原口沙輔、ねぐせ。、玉置浩二の計12組か参加する。そ