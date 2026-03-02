「アンガールズ」の田中卓志が“先生”役を務めるフジテレビ系バラエティー「呼び出し先生タナカ」（月曜・この日は午後７時）のＳＰが２日、放送され、１６日放送回での番組終了が発表された。この日の番組の最後で「次回は呼び出し先生田中最終回」のテロップとともに次回１６日の放送が最終回となることを発表。最終回が「優等生ＶＳおば科チーム対抗戦」となることが告知された上で村重杏奈、ゆうちゃみ、えなこら生徒役の