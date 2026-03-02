SALUの新曲｢Airplane Mode feat. AKLO｣が、3月4日(水)にデジタルリリースされることが発表された。また、同日20時にはMVの公開も予定されている。本楽曲は、街から街へと移動し続ける日々や、情報過多な現代において“本当に見るべきもの”にフォーカスする感覚を、軽やかで芯のあるサウンドに落とし込んだ1曲となっている。今回SALUが手を組んだのは、日本のヒップホップ・クルー／コレクティブ｢YENTOWN｣の中心メンバーとして存在