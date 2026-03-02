ＡＫＢ４８で長らくセンターを務めた前田敦子（３４）が２日、近影を公開した。１４年ぶりの写真集「Ｂｅｓｔｅ（ベステ）」の発売イベントを行った前田。インスタグラムに「１５年前くらいからずっと好きだったって一途なみんなが沢山来てくれて。嬉しかったなぁ。パワーもらえたよ」とファンへの思いをつづり、ブラウンのジャケットにロングスカートをあわせたコーデや、白のブラウスとパンツのコーデを披露した。この投稿