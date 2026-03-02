元乃木坂46で、現在は心理カウンセラーとして活動している中元日芽香さん(29)が2日、自身のインスタグラムを更新し、元同僚でモデル・女優の北野日奈子(29)のファンクラブイベントにゲスト出演することを明かした。 【写真】エモい！今でも仲良しの2人最新2ショット 「イベント出演のお知らせ」と題して2ショット画像を掲載。「私の大切な友人、きぃちゃんこと北野日奈子ちゃんのファンクラブイベントにお邪魔するこ