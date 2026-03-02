テレビアニメ『MAO』が4月4日より連続2クールにてNHK総合（毎週土曜23時45分〜）で放送されることが決定した。あわせてキービジュアル、PV第1弾、エンディングテーマアーティスト情報、追加キャラクター＆キャスト7人、原作者・高橋留美子による描き下ろし色紙が解禁された。【動画】高橋留美子の新作アニメ！公開された『MAO』PV公開されたキービジュアルには、摩緒、黄葉菜花、乙弥、百火、華紋が大胆な煽りアングルで描かれ