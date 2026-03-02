鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」第６話が１日に放送された。本物の儀堂歩（鈴木亮平）が落命し、本当なのか幸後一香（戸田恵梨香）が犯行を告白する衝撃展開で第１章を終えた。儀堂を執拗に追っていた監察官・真北正親（伊藤英明）が、早瀬儀堂（鈴木亮平２役）の正体に気付きながら、泳がせていたことが判明。真北は本当の狙いは、合六亘（北村有起哉）の背後にいる、次の総理とも言われる大物政治家「ク