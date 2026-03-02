■強化試合 侍ジャパンーオリックス（2日、京セラドーム大阪）WBC初戦（台湾戦）まであと4日に迫った中、井端弘和監督（50）率いる侍ジャパンはオリックスと強化試合を行った。ついにメジャー組が出場し、ドジャースの大谷翔平（31）は“2番・DH”で3打数無安打、カブスの鈴木誠也（31）は“3番センター”で2打数無安打1四球、ホワイトソックスの村上宗隆（26）は“4番・ファースト”で3打数無安打、レッドソックスの吉田正尚（32